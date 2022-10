Napoli, intesa nuova di zecca: Raspadori ha trovato un grande alleato

Napoli fenomenale nella sfida di ieri, vinta alla Johan Cruijff Arena contro l’Ajax. Raspadori protagonista, e c’è un’intesa vincente…

Un’altra vittoria roboante, che sta facendo parlare tutta Europa. Il Napoli ha battuto l’Ajax nella serata di ieri, e l’ha fatto con un risultato tennistico che mai si era verificato in terra olandese. Oggi è tempo di analisi, dove all’ombra del Vesuvio tifosi e addetti ai lavori stanno esaltando l’operato della società e di mister Spalletti arrivati a questa fase della stagione.

Il Napoli vince, convince, gioca bene a calcio ma soprattutto fa divertire quelli che seguo questa squadra anche in trasferta. Un tripudio, quello della Johan Cruijff Arena, che ha dimostrato ancora una volta quanto questa squadra sia assolutamente in grado di battere chiunque ed in qualsiasi momento.

Protagonista, ancora una volta, Giacomo Raspadori, sempre più protagonista in maglia azzurra. L’attaccante ex Sassuolo ieri è andato in rete per ben due volte, confermando uno stato di forma importante che è emerso anche durante le ultime uscite con la nazionale di Roberto Mancini.

Napoli, Raspadori super protagonista: e c’è una forte intesa…

Quattro gol all’attivo fino a questo momento: tre in Champions League, uno in campionato. Raspadori sta convincendo i tifosi attraverso prestazioni importanti, che vedono non soltanto la capacità realizzativa, ma anche un lavoro per la squadra molto importante. E’ cosi che si creano delle intense vincenti, che in questa prima fase vanno sempre più consolidandosi.

Una, in particolare, è emersa proprio in questa fase e vede Jack tremendamente affine con un altro nuovo acquisto azzurro. Si, perchè Mathias Olivera ha servito proprio ieri un assist per l’attaccante classe 2000. E non è a prima volta: già era successo anche nella sfida contro i Rangers, con il terzino uruguaiano pronto a servire l’assist vincente per Raspadori. Insomma, un’intesa sempre più vincente.