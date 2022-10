“Senza personalità”: Napoli, la sentenza di Capello che spiazza tutti

Arriva la sentenza di Fabio Capello, oggi opinionista, che spiazza tutti in casa Napoli prima del match di oggi

Il Napoli ha avviato un calciomercato rivolto al risparmio sul monte ingaggi. Sono andati via giocatori che percepivano uno stipendio importante come Insigne e Mertens, a fronte dell’arrivo di giovani come Kvaratskhelia e Raspadori. La cessione di Kalidou Koulibaly ha portato nelle casse del club partenopeo circa 40 milioni di euro, una cifra altissima considerando che era in scadenza nel 2023.

L’esperienza di Koulibaly al Chelsea, nonostante il bellissimo gol al Tottenham, non è iniziata nel migliore dei modi. Ma in generale, tutti i calciatori Blues stanno vivendo delle difficoltà importanti, tanto che Boehly ha optato per l’esonero di Tuchel e l’arrivo di Potter. E del difensore ex Napoli ha parlato Fabio Capello, nel pre-partita di Chelsea-Milan.

Napoli, Capello: “Al Chelsea, Koulibaly è senza personalità”

Fabio Capello, ex allenatore e oggi opinionista, ha parlato prima della partita tra Chelsea e Milan: “Koulibaly al Chelsea è senza personalità. E’ titubante quando ha la palla tra i piedi, non gioca veloce come al Napoli. Fa sempre passaggi a pochi metri, non sa a chi deve dare il pallone. Mi sorprende in negativo, pensavo avesse più personalità e che a Londra esplodesse. Nel Napoli comandava”.

Una sentenza che spiazza tutti, visto che il difensore senegalese si è sempre contraddistinto al Napoli per le sue qualità tecniche e umane. Ad oggi, i partenopei si sono affidati a Kim. Il sudcoreano sta facendo benissimo: è un giocatore diverso da Koulibaly, ma nel collettivo di Spalletti sa esprimersi al meglio.