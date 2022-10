“La Juve ha rubato”: l’ex Napoli senza freni, rivelazione in diretta

L’ex calciatore del Napoli si lancia in dichiarazioni audaci ripensando ad una partita molto importante del passato

I tifosi del Napoli hanno negli occhi la grande prestazione compiuta dalla squadra di Luciano Spalletti ad Amsterdam. Gli azzurri hanno rimpicciolito l’Ajax e la stampa olandese si è fatta eco della grande prova firmata dal gruppo partenopeo, ancora imbattuto in questo inizio di Champions League.

Gli aggettivi per gli uomini di Spalletti si sprecano. In questo clima di grande festa, un vecchio calciatore del club di Aurelio De Laurentiis riporta tutti con i piedi per terra facendo riferimento ad una delle partite più discusse degli ultimi anni, la Supercoppa Italiana del 2011 tra il Napoli e la Juventus.

Napoli, Pandev mastica ancora amaro: “La Juventus ha rubato quella gara, poteva vincere soltanto in quel modo”

Goran Pandev da circa un paio di settimane ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. L’attaccante macedone ha trascorso la sua carriera in club italiani. Ha vestito le maglie di Inter, Spezia, Ancona, Lazio, Napoli, Genoa e Parma prima di dire basta.

In particolare, ai piedi del Vesuvio è rimasto dall’estate del 2011 a quella del 2014. Tre anni intensi, che l’ex attaccante non ha certamente dimenticato. Anzi, è tornato a parlare di quella parentesi della sua carriera ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’.

Anche Pandev è rimasto impressionato dalla prestazione di ieri sera: “Sono felice per tutti i tifosi perché so con quanta passione sostengono il Napoli. La formazione di Spalletti in questo momento sta praticando il miglior calcio d’Europa. Raspadori sta mostrando le sue qualità. Se la società di De Laurentiis ha deciso di puntare su di lui, vuol dire che ha deciso di puntare fortemente su di lui perché non sbaglia questo tipo di acquisti”, ha detto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’. “Ha calciatori veloci, forti e tecnici e anche la coppia difensiva si sta comportando bene. Possono strappare un titolo a fine stagione, la piazza lo meriterebbe”, ha aggiunto.

Pandev ha poi ripensato al passato, tornando sulla Supercoppa Italiana di Pechino: “Me la ricordo ancora. Ci hanno rubato la gara. La Juventus poteva vincere solo così, cacciando 3-4 calciatori”.

Infine, ha parlato del suo connazionale Elmas: “Lui è cresciuto tanto, ha grande talento. Nell’ultimo anno è migliorato molto tatticamente. Gli ho spiegato alcune cose, deve rimanere concentrato e ascoltare le parole dell’allenatore”.