Ajax-Napoli, in Olanda la stampa distrugge i lancieri: “Spazzati via”

Sulla stampa olandese, la grande vittoria della squadra di Spalletti ha trovato grande eco: il Napoli ha lasciato l’Europa a bocca aperta

La prestazione del Napoli ha fatto impallidire l’Ajax, tante volte esaltato per il suo gioco. I lancieri però, all’Amsterdam Arena, sono stati messi sotto in maniera netta dalla formazione di Luciano Spalletti che dopo essere passata in svantaggio ha surclassato gli avversari.

Il 6-1 finale dei partenopei è la prova emblematica espressa dal collettivo azzurro nei confronti dell’Ajax. Il successo dalla dimensioni storiche ha chiaramente avuto uno spazio importante nei commenti della stampa olandese. Nella giornata di oggi varie testate hanno esaltato la prestazione dei napoletani.

Napoli, la stampa olandese celebra la formazione di Luciano Spalletti: “Ajax umiliato”

I giudizi nei confronti della squadra di Luciano Spalletti sono stati chiaramente lusinghieri all’indomani della fragorosa vittoria del Napoli contro l’Ajax. La stampa olandese, come raccolto da ‘Sportface’, ha dato il giusto merito all’impresa compiuta dagli azzurri.

Il ‘De Telegraaf’, il quotidiano olandese più importante e uno dei più antichi al mondo, ha titolato: “Storico crollo europeo per l’Ajax”, ha scritto, considerando che si tratta del ko più pesante mai rimediato in Europa. E aggiunge ancora: “Gli amsterdammers spazzati via dal Napoli”.

Anche sull’AD campeggia un titolo simile: “Sconfitta storia per l’Ajax. Il Napoli umilia gli amsterdammers in Champions League”. All’interno, poi prende pure la parola il tecnico Alfred Schreuder che ammette: “La differenza a livello di qualità era troppa”. Infine, il Voetbal International: “Il Napoli causa una storica sconfitta ad un Ajax incredibilmente debole”.