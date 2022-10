Napoli, salti di gioia per Spalletti: esultano anche i tifosi

Grande entusiasmo in casa Napoli per la notizia appena giunta, la quale darà giovamento alla squadra e all’ambiente, che già vivono un momento d’oro.

Cosa può mancare agli azzurri di Luciano Spalletti, i quali già vivono un periodo straordinario dopo la vittoria contro l’Ajax in Champions League e il primato in Serie A? Probabilmente poco o nulla, ma una notizia sì: il rientro di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano torna a disposizione di Luciano Spalletti, dopo essersi fermato per un problema agli adduttori.

Durante le ultime settimane tanto Giovanni Simeone quanto Giacomo Raspadori sono riusciti ad assorbire l’assenza del nigeriano a suon di reti e di prestazioni di grande livello. Tuttavia, l’attaccante di punta continua a essere Osimhen, faro offensivo che può dare ancora maggior propensione offensiva alla squadra azzurra.

I tempi di recupero sembra che stiano coincidendo, secondo le informazioni che arrivano dal mondo Napoli nelle ultime ore.

Napoli, si avvicina il rientro di Osimhen: le ultime notizie

Secondo quanto riportato dal giornalista di ‘SKY Sport’, Francesco Modugno ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, si avvicina la data per rivedere in campo l’attaccante nigeriano. Di seguito le dichiarazioni del collega: “La sensazione è che il giocatore sia quasi pronto, ovvero a disposizione di mister Spalletti. Chiaramente c’è un percorso graduale per il rientro in campo, che magari non sarà immediato e dal primo minuto”.

La motivazione per la quale si andrà cauti è anche che il ruolo del calciatore e le sue caratteristiche prevedono scatti e lucidità, che mettono a dura prova la sua fisicità: “Ha una struttura importante, è un giocatore il cui lavoro si basa molto sull’accelerazione e gli allunghi, quindi i problemi muscolari sono molto delicati. Da un punto di vista prettamente medico, Osimhen è guarito. Già prima di Amsterdam c’era stata anche una mezza valutazione sul portarlo in in gruppo. Il nigeriano va verso il rientro”.