Calciomercato Napoli, la rivelazione del presidente è una manna per Giuntoli

Il Napoli scatenato con Giuntoli, c’è l’annuncio del presidente che fa pensare ad un altro Kvaratskhelia: succede tutto in diretta

È stata un’estate movimentata, quella vissuta dal Napoli di De Laurentiis, Spalletti e Giuntoli. Gli addii sono stati importanti e molteplici, ma gli arrivi e i nuovi volti non sono stati da meno. Anzi, proprio attraverso il lavoro del DS azzurro, quest’anno, i tifosi sono stati capaci di esaltarsi e trovare nuovi idoli da venerare. Su tutti Kvicha Kvaratskhelia.

“Per me è l’assoluta normalità, non è una sorpresa. Quando parliamo di Giuntoli, parliamo di un assoluto fuoriclasse”: così ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’, l’ex presidente del Carpi incensa il DS del Napoli. D’altronde Stefano Bonacini conosce benissimo Giuntoli e in diretta lo ha incoronato così: “Evidentemente non tutti hanno capito il suo reale potenziale. Sia i tifosi, sia la società. E’ un professionista di livello altissimo e quest’anno finalmente lo sta facendo vedere”.

Napoli, Kvaratskhelia-Giuntoli e le parole di Bonacini

Di qui, poi, l’ex patron del Carpi non mostra dubbi. E sulla scoperta di Kvaratskhelia da parte del suo amico Giuntoli spiega: “Credetemi quando vi dico che Cristiano può fare anche meglio di così… Di calciatori come il georgiano, può tirarne fuori dieci in un solo anno. Non è una sorpresa per me, lo ripeto. Il lavoro di Cristiano è sempre stato encomiabile sotto tutti gli aspetti”.

Insomma, dieci Kvaratskhelia scoperti in un anno: una dichiarazione un po’ forte, ma che avrebbe il sapore di una vera e propria manna per i tifosi e per la carriera dello stesso Giuntoli. Con il lavoro svolto nel corso dell’ultima estate, adesso, il DS del Napoli sembra nuovamente finito nel mirino dei grandi top club italiani alla ricerca di un dirigente all’altezza dei propri progetti.