“Accordo in estate”: Napoli, retroscena a sorpresa. Rivelazione dell’agente

Napoli, l’agente commenta l’affare con il club azzurro in diretta radiofonica. Retroscena di calciomercato svelato.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis è stata protagonista indiscussa del calciomercato estivo. Il club partenopeo, nonostante gli addii pesantissimi di Ospina, Koulibaly, Ghoulam, Malcuit, Fabian Ruiz, Insigne e Mertens, ha messo a segno colpi scoppiettanti. Nonostante lo scetticismo dei più prima dell’inizio del campionato, Kvaratskhelia e compagni hanno già fatto vedere di poter sostituire i senatori dello scorso anno.

Oltre ai nuovi arrivati, però, c’è anche qualche giovane interessante cresciuto nelle giovanili azzurre. Oltre a Gianluca Gaetano, mister Luciano Spalletti può contare anche su Alessio Zerbin, tuttofare della rosa partenopea più volte lanciato in campo in diversi ruoli.

Napoli, parla l’agente di Zerbin dopo il rinnovo contrattuale

Proprio ieri sera, il Calcio Napoli ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Alessio Zerbin. Il giocatore azzurro ha firmato fino al 2027. A tal proposito è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ Giulio Marinelli, agente del giocatore. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Il rinnovo di Zerbin? Il Napoli ci ha detto che faceva piacere tenerlo, volevano valutarlo a Dimaro ed a Castel Volturno. Il Napoli lo ha valutato in maniera positiva. Il rinnovo è stato un processo naturale, la bozza di accordo c’era già in estate a Castel Volturno”.

Poi prosegue: “La Nazionale italiana? Per Alessio è un sogno, tiene i piedi per terra e la convocazione è stata una grossa soddisfazione per lui e per i partenopei. Gli azzurri lo presero ai tempi dei dilettanti. E’ ben conscio del fatto che non è un Nazionale stabile, non si sente sicuro del posto. Sa che, però, può arrivarci, per lui è uno stimolo”.