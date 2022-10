L’interista Cassano fa infuriare i nerazzurri: stupore dopo la Champions

L’ex giocatore Antonio Cassano continua a creare polemiche sui social. Nel mirino nelle ultime ore l’ultima giornata di Champions League.

L’ultimo turno di Champions League ha visto un turno particolarmente sorridente ai colori italiani. Inter e Napoli, in particolare, hanno ottenuto prestigiose vittorie rispettivamente contro Barcellona e Ajax. Gli azzurri hanno dato spettacolo conquistando con un netto 6 a 1 l’Amsterdam Arena mentre l’Inter ha vinto di misura.

Due vittorie arrivate in maniera completamente diversa, il Napoli ha dominato e regalato spettacolo in Olanda mentre la squadra di Simone Inzaghi ha vinto e sofferto contro un avversario di livello mondiale. I nerazzurri sono in grossa difficoltà e hanno ottenuto tre punti fondamentali per il morale e per la classifica.

Non tutti sono però entusiasti della prestazione del club nerazzurro ed anche un ‘tifoso doc’ del club non ha apprezzato. Antonio Cassano, ex giocatore e ora molto attivo nel mondo social, ha commentato la prestazione di San Siro, criticando particolarmente la squadra italiana.

Cassano, duro attacco all’Inter

Cassano, intervenuto sul proprio account Instagram, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Una grandissima vittoria, assolutamente”. L’ex calciatore pugliese non ha apprezzato ed ha continuato: “La prestazione si è difesa per novanta minuti, non mi è piaciuta la partita della squadra di Inzaghi”.

Il tecnico ha chiosato poi: “Prestazioni del genere funzionano una volta, forse due, ma alla lunga ti si presenta il conto. Il Barcellona ha dominato e c’era anche un rigore”. Proprio la questione rigore, il fallo di mano su Dumfries, ha portato numerose critiche e in Spagna il club catalano è apparso infuriato dopo i fatti di San Siro.