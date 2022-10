Napoli gelato, prima la gioia e poi lo sfogo improvviso: parole durissime

Il Napoli si gode ancora la serata vissuta contro l’Ajax in Champions League ma, dopo la grande gioia, è arrivato anche lo sfogo: ecco di cosa si tratta.

Il Napoli ha stravinto in Olanda contro l’Ajax. Sei sono stati i gol segnati contro i padroni di casa all’Amsterdam Arena. Una solamente è stata invece la rete subita dagli azzurri. Dopo la gioia, però, è arrivato anche un duro sfogo. Ecco cosa è accaduto.

Il Napoli si gode il grande momento vissuto tra Serie A e Champions League. Nella competizione europea la squadra di Luciano Spalletti guida, tra le altre cose, a pieno punteggio la classifica del proprio girone.

C’è, poi, chi in questa stagione sta stupendo positivamente, dopo un periodo non semplicissimo trascorso proprio tra le file del Napoli nella scorsa stagione. Si tratta di Alex Meret. A tal proposito è arrivato un duro sfogo da chi gli è molto vicino. Queste le parole riferite via social.

Napoli, dopo la gioia ottenuta contro l’Ajax è arrivato un duro sfogo: parla la compagna di Alex Meret

Tramite il proprio profilo ‘Instagram’, quindi, la compagna di Alex Meret, Debora Romano, ci ha tenuto a dire la sua. Dopo aver affrontato un periodo che non è stato certamente semplice: “Molte persone hanno avuto il coraggio di descriverti non conoscendoti. Hanno avuto il coraggio di augurare le peggiori cose a te, a me, a nostro figlio e ora chiedono scusa! In questo periodo, dove sembra che i social siano la principale rete per esprimere la propria opinione, mi chiedo se davvero le persone sono queste”

“Mi chiedo – ha proseguito – se può essere che la maleducazione e la cattiveria siano così presenti! Hai avuto, però, anche l’appoggio di persone che non ti hanno mai messo in discussione e che ci sono sempre state dal primo giorno! Tu sei sempre stato in silenzio, continuando a lavorare e dimostrando maturità ed educazione, doti che non ti sono mai mancate”.

“Hai avuto – ha concluso – una forza mentale incredibile e non hai mai smesso di credere in te stesso! Ti sei guadagnato questo rinnovo dopo un periodo difficile e ora che hai l’occasione di dimostrare il tuo valore, lo stai facendo benissimo, quindi continua così! Siamo super orgogliosi di te. E lo sai, per noi, sei il migliore”.