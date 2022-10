“A giugno se ne andrà”: Napoli, Spalletti dice subito addio a un big

Il Napoli torna in campo contro la Cremonese dopo la grande gara giocata in Champions contro l’Ajax, ma un annuncio colpisce il club e Spalletti.

Il Napoli di Luciano Spalletti sta vivendo una prima parte di stagione ben al di sopra delle aspettative, specialmente dopo i pensati addii registrati con il mercato estivo. I risultati stanno arrivando grazie alla forza del gruppo, oltre alla bravura dei singoli. Ma sempre in ottica mercato è arrivato un annuncio che sorprende Spalletti e i tifosi.

Il Napoli, dopo la pesante vittoria registrata all’Amsterdam Arena contro l’Ajax, si sta preparando per affrontare il prossimo turno di Serie A contro la Cremonese.

Luciano Spalletti sta perciò portando avanti gli allenamenti con i propri giocatori a disposizione e sta ragionando sulle scelte migliori da poter prendere. Nel frattempo, però, è arrivato un annuncio di mercato ben preciso. Le parole sul futuro di Hirving Lozano sono nette.

Calciomercato Napoli, Lozano può dire addio a giugno? L’annuncio sul futuro del messicano

Alessandro Monfrecola, intermediario di mercato, ha parlato quest’oggi a ‘Radio Crc’, in occasione della trasmissione sportiva ‘Si gonfia la rete’. Protagonista del suo discorso è stato il giocatore messicano: “Hirving Lozano ancora non ha espresso tutto il suo potenziale. Solo in una piccola parte quando c’era Gattuso. Poi successivamente causa infortuni e altre cose non si è ancora espresso al meglio”.

“In Messico – ha aggiunto – è considerato un idolo e quando non si sente tale, probabilmente cala psicologicamente. Anche se ha giocato bene contro l’Ajax. Ma se vogliamo un Lozano più adatto, deve giocare a sinistra perché ha la possibilità di rientrare. Con un Kvaratskhelia a questi livelli è difficile farlo giocare lì”.

L’intermediario di mercato ha però poi dato un annuncio in particolare che non farà piacere all’ambiente partenopeo: “Il prossimo giugno secondo me Lozano se ne andrà, anche perché guadagna oltre 4 milioni al Napoli. Anche se è felicissimo di essere qui, non ha mai nascosto di ambire ai top club inglesi anche se ora probabilmente si sta rendendo conto che il Napoli stesso sia un top club”.