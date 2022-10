“C’è l’accordo!”: Napoli, Giuntoli piazza un altro affare e Spalletti esulta

Bellissima notizia arriva per il Napoli e per mister Luciano Spalletti. Giuntoli e il suo staff sono vicini alla conclusione di una trattativa davvero importante.

“Siamo uno dei migliori centrocampo di tutt’Europa”, ha dichiarato orgoglioso Piotr Zielinski. Il polacco ha rilasciato un’intervista alla radio ufficiale del Napoli, ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, sottolineando la grande crescita della squadra e quindi del reparto di cui è uno dei principali rappresentanti insieme a Frank Anguissa e Stanislav Lobotka.

Proprio quest’ultimo con l’arrivo di Luciano Spalletti ha incrementato il suo contributo alla causa azzurra e avuto una crescita esponenziale. Inizialmente lo slovacco sembrava destinato a trascorrere gran parte della sua avventura a Napoli in panchina, invece oggi è praticamente impossibile farne a meno: il suo contributo è prezioso.

L’aveva assicurato in tempi non sospetti Marek Hamsik e l’ha confermato la stagione in corso, oltre alla precedente. Perciò il Napoli non intende farsi scappare il centrocampista e sta apparecchiando tutto per il rinnovo del contratto, onda evitare che un grande club cerchi di strapparlo alla squadra azzurra.

Secondo le informazioni riferite da ‘TMW’, i primi contatti fra le parti ci sono già stati e c’è una prima intesa circa l’ingaggio. Lobotka potrebbe arrivare a percepire 3 milioni di euro a stagione rispetto ai 2,5 milioni di euro attuali. Nello specifico si tratterebbe di 3 milioni di euro come base fissa più 500mila euro di bonus da raggiungere.

Il contratto sarebbe perlopiù un prolungamento. L’attuale vincolo, infatti, scadrà nel 2024 e il Napoli intende procrastinarlo fino al 2028. Un atto di fiducia davvero importante. Significa che il club crede in Lobotka e ritiene possa essere il volto di rappresentanza della mediana azzurra di qui in avanti. D’altronde, negli scorsi mesi Liverpool e Manchester United si erano avvicinati per chiedere informazioni, ma il Napoli ha opposto un netto rifiuto. Il club proverà a blindarlo e a trattenerlo il più possibile.