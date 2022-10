“Daremo tutto per metterli in difficoltà”: Cremonese-Napoli si accende

Si avvicina la partita che vedrà il Napoli affrontare in trasferta la Cremonese: i padroni di casa annunciano battaglia in campo.

Ultime prove generali, in casa Napoli, in vista della partita contro la Cremonese penultima in classifica. Gli azzurri, primi insieme all’Atalanta a quota 20 punti, scenderanno in campo con l’obiettivo di conquistare la settima vittoria in campionato e consolidare così il primato in vetta. Il tecnico Luciano Spalletti, nell’occasione, potrà disporre dell’intera rosa: Victor Osimhen, infatti, è ormai pienamente recuperato.

Il nigeriano, che ieri non si è allenato essendo diventato papà, ha ormai del tutto smaltito la lesione del bicipite femorale rimediata contro il Liverpool e scalpita per tornare protagonista il prima possibile. Un’ulteriore buona notizia per il tecnico azzurro che, nelle prossime ore, valuterà se ricorrere al turnover (mercoledì c’è la sfida di ritorno con l’Ajax) e cambiare qualcosa nei vari reparti.

Possibile, in tal senso, l’impiego di Leo Ostigard e Tanguy Ndombele fin qui rimasti ai margini della formazione titolare. Due opzioni che verranno approfondite più avanti. Nel frattempo a prendere la parola oggi è stato il direttore sportivo della Cremonese Simone Giacchetta, intervistato dalla trasmissione ‘Calcio Napoli 24 Live’.

Cremonese-Napoli, le dichiarazioni del Ds Giacchetta

Il dirigente, nel corso del programma, ha analizzato la partita annunciando battaglia. “Daremo tutto per mettere in difficoltà il Napoli. Ad oggi è una squadra di altissimo livello, per qualità di gioco e organizzazione. Soprattuto dà l’impressione che tutti i giocatori giochino seguendo uno spartito che li realizza, con il sorriso ed un’intesa sopra la media”.

I grigiorossi, all’interno del rettangolo di gioco, ritroveranno Gianluca Gaetano che nella scorsa stagione è stato tra i principali protagonisti nella cavalcata conclusasi poi con la promozione in Serie A. “Se è rimasto a Napoli vuol dire che ha valori importanti, ma questo lo vedono tutti. Per noi è una soddisfazione, anche personale”. Al fischio d’inizio non manca molto. Il Napoli e la Cremonese necessitano di punti per rincorrere i rispettivi obiettivi. Una delle due, però, uscirà delusa dallo stadio “Zini”.