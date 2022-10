Napoli, Osimhen salta l’allenamento: il motivo commuove tutti

Il Napoli oggi ha continuato a lavorare in vista della sfida contro la Cremonese. Osimhen assente alla seduta: svelato il motivo.

Prosegue la marcia di avvicinamento del Napoli alla prossima sfida di campionato, in programma domenica sul campo della Cremonese. La squadra, nella mattinata odierna, ha lavorato sotto gli occhi di Luciano Spalletti svolgendo un lavoro tattico a tutto campo finalizzato a migliorare ulteriormente il possesso palla della squadra. Soltanto un calciatore non ha preso parte alla seduta svoltasi a Castel Volturno: si tratta di Victor Osimhen.

Il nigeriano, come confermato dal club attraverso il consueto bollettino quotidiano, non si è allenato “per motivi familiari”. Un’assenza che ha inizialmente creato una certa preoccupazione tra i tifosi, in vista della gara dello stadio “Giovanni Zini”. Poi, però, il motivo è venuto a galla: Osimhen, infatti, è diventato papà di una bambina nata proprio oggi. Salvo sorprese quindi l’attaccante (out dal 7 settembre a causa di una lesione al bicipite femorale) comparirà nell’elenco dei calciatori convocati.

Le sue condizioni, in questa settimana, sono progressivamente migliorate con la punta che ha lanciato diversi segnali positivi allo staff medico azzurro. A breve verrà sottoposto ad una serie di esami strumentali ma intanto, nell’ambiente partenopeo, ha iniziato a diffondersi un certo ottimismo a riguardo. Un’ottima notizia per il tecnico, che avrà così a disposizione un’altra freccia con cui consolidare le ambizioni di gloria del club.

Napoli, Osimhen verso il rientro contro la Cremonese

Resta soltanto da capire in che modo Spalletti lo impiegherà e se deciderà di lanciarlo subito dal primo minuto. Osimhen, dal canto suo, vuole esserci e tornare protagonista il prima possibile. Nel frattempo in sua assenza hanno brillato le stelle di Giovani Simeone e Giacomo Raspadori, ambientatisi subito al meglio nella nuova realtà. L’ex Verona, ad esempio, ha segnato 3 gol in 8 apparizioni complessive.

Il classe 2000, invece, è stato impiegato 10 volte totalizzando 4 reti ed un passaggio vincente. Ora l’obiettivo del Napoli è quello di continuare a stupire e a macinare vittorie, sia in campionato che in Champions League. La Cremonese reduce dal pareggio con il Lecce, intantom è avvertita. Gli azzurri vogliono il settimo successo in campionato.