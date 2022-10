Napoli, Spalletti pronto alla rivoluzione: domenica cambia tutto

Grandissimo momento di forma per il Napoli di Luciano Spalletti. Il club azzurro fa sognare e lavora ai prossimi impegni di campionato.

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a regalare gol e spettacolo. Gli azzurri sono stati assoluti protagonisti di Champions League, hanno disputato una gara fantastica all’Amsterdam Arena ed hanno rifilato un clamoroso 6 a 1 ai lancieri dell’Ajax. Per gli azzurri è una serata storica.

Il Napoli vola sia in Serie A che in Champions League e manca ormai solo la matematica per la qualificazione agli Ottavi di finale della principale competizione europea. Gli azzurri sono in uno stato di forma incredibile e Spalletti è stato molto abile a gestire tutte le risorse a disposizione.

Il club partenopeo è primo in classifica, insieme all’Atalanta, ed affronterà nel weekend la neo promossa Cremonese. L’ennesimo match, di una lunga serie, che il Napoli è costretto ad affrontare nelle prossime settimane, un tour de force che precede i prossimi Mondiali in Qatar.

Napoli, possibile turnover per il club azzurro

Come riporta il Corriere dello Sport il tecnico azzurro è pronto ad un ampio turnover per la sfida contro i lombardi. Pronta una rivoluzione con diversi cambi in tutti i reparti: in difesa torna Mario Rui e potrebbe esserci Ostigard per Rrahmani. Una totale rivoluzione in ogni reparto.

In attacco possibile riposo per Kvaratskhelia con Lozano pronto a giocare dal primo minuto, Simeone dovrebbe sostituire Raspadori e Ndombele invece prenderà il posto di Zielinski. Buone notizie anche dall’infermeria con Osimhen ormai pronto a tornare: il giocatore potrebbe essere tra i convocati per la sfida di domenica.