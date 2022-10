“Se non facesse questo…”: Napoli, l’avvertimento su De Laurentiis

Il Napoli è in un momento di forma eccezionale, ma il noto giornalista lancia un avvertimento. E riguarda Aurelio De Laurentiis.

Un Napoli schiacciasassi. I tifosi azzurri sperano che questo momento, che vede i partenopei primi in campionato e in Champions League, possa durare a lungo. Ciò naturalmente è argomento di dibattito anche tra gli addetti ai lavori, con qualche celebre firma che inizia chiaramente a dire che il Napoli può puntare in alto. A patto che accadano alcune cose.

Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha le sue idee sul Napoli: “Si, il Napoli quest’anno è forte.” ha dichiarato ai microfoni di Radio Napoli Centrale. “Lo era però anche l’anno scorso. Ed anche quello di Gattuso. Ad un certo punto questa squadra gioca sempre bene, poi però arriva il momento di difficoltà. La vera discriminante non è la squadra, il gioco, il tecnico, è De Laurentiis.”

Biasin poi si spiega meglio: “De Laurentiis è chiamato a fare un qualcosa che, per come si è comportato in questi anni, è inedito per lui. Bisogna capire se De Laurentiis riesce a fare qualcosa che non ha mai fatto in precedenza: sopportare il momento di difficoltà. Solitamente in quel momento sbaglia qualcosa e trascina tutta la squadra nel suo nervosismo.”

Biasin su Spalletti: “All’Inter ha perso il treno, ma a Napoli…”

Il discorso si sposta poi sul tecnico Luciano Spalletti. Biasin, da noto tifoso interista, non può non parlare della parentesi del tecnico toscano sulla panchina nerazzurra: “Come tecnico è una garanzia, questo è certo. Ti garantisce l’obiettivo stagionale, ed è tantissimo. All’Inter ha fatto bene, però ha perso il treno perché ad un certo punto Marotta ha pensato che con Conte ci sarebbe stato il salto di qualità.”

Tornando al Napoli: “Spalletti è arrivato a Napoli e gli hanno chiesto di riportare gli azzurri in Champions League. L’anno scorso, dopo tre mesi, aveva già ipotecato la qualificazione. Quindi hanno iniziato a chiedergli lo Scudetto. Lo step in più però dipende sempre in misura maggiore da chi gli sta intorno, non da lui.”