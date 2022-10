“Ne sono convinto, lo ribadisco”: Napoli, Graziani gela i tifosi

Il rendimento del Napoli è stato eccezionale fin qui ma spunta la voce fuori dal coro: le frasi di Graziani spiazzano i tifosi azzurri.

Il cammino del Napoli, fin qui, è stato ai limiti della perfezione. In campionato, dopo otto partite, sono arrivate sei vittorie e due pareggi per un totale di 20 punti che stanno consentendo agli azzurri di occupare il primo posto in classifica. Numeri positivi, a cui bisogna aggiungere quelli riguardanti la produzione offensiva (18 reti realizzate) e la fase difensiva (appena 6 subite). In Champions League, poi, sono arrivate tre vittorie in altrettante gare disputate.

Un ruolino di marcia impressionante, che ha spazzato via tutti i dubbi espressi in estate da una larga fetta della tifoseria. Gli addii di alcuni senatori, tra cui Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly, avevano generato infatti più una preoccupazione nell’ambiente. I colpi messi a segno dalla dirigenza, invece, si sono rivelati azzeccati ed hanno consentito alla squadra di diventare ancora più competitiva ad alti livelli rispetto al passato.

In ogni caso, non manca chi pensa che la rosa 2021/2022 presenti valori tecnici più elevati di quella attualmente a disposizione dell’allenatore Luciano Spalletti. È il caso, ad esempio, di Ciccio Graziani il quale ha avuto modo di parlare dell’argomento nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di ‘Tele A’. “Io sono ancora convinto che il Napoli dello scorso anno sia più forte. I calciatori che sono andati via sono molto forti. Il Napoli, però, sta smentendo questo mio pensiero e sono contento”.

Napoli, Graziani parla dell’avvio di stagione degli azzurri

Il Campione del Mondo 1982 è poi andato avanti, commentando l’avvio di stagione dei partenopei. “Il Napoli oggi è un’orchestra perfetta, c’è poco da fare. La società ha notevolmente rinforzato la squadra acquistando calciatori che potranno essere determinanti sopratutto in ottica futura. Mi auguro che possa vincere lo scudetto”.

Parole e musica per il presidente Aurelio De Laurentiis ed il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. I quali, nei prossimi giorni, lavoreranno con l’obiettivo di blindare alcuni degli attuali protagonista della cavalcata azzurra. Spalletti, invece, ha già messo nel mirino la Cremonese: il fischio d’inizio è previsto per domenica e nell’occasione tornerà pure Victor Osimhen.