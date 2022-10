Napoli, che regalo da De Laurentiis: il presidente ora è pronto a farlo

Il Napoli in campo vola, la squadra di Spalletti raccoglie vittorie e consensi. E De Laurentiis è pronto a fare un regalo ai tifosi.

La stagione del Napoli è iniziata certamente nel migliore dei modi. Sia in campionato che in Champions League gli azzurri guidano la classifica. Dopo i sei gol rifilati all’Ajax poi l’entusiasmo è alle stelle in casa azzurra. Ma oltre al campo anche dietro la scrivania, negli uffici della società, si sta giocando una partita molto importante.

In queste ultime settimane il ds Giuntoli ha lavorato molto sul fronte rinnovi, sono arrivate le firme sui prolungamenti di Alex Meret e Alessio Zerbin. Il portiere, dopo un’estate passata sul filo del rasoio, viste le trattative del Napoli prima per Kepa e poi per Keylor Navas, alla fine è rimasto come titolare. E, ottenuta la fiducia di mister Spalletti, ha apposto la firma sul rinnovo di contratto fino al 2024 con opzione per il 2025.

Zerbin invece, dopo diversi anni a farsi le ossa in giro per l’Italia, è stato quest’anno integrato a pieno titolo nella rosa del Napoli. Per il classe 1999 questa stagione sono già 5 le presenze tra Serie A e Champions League. Anche per lui, ottenute le dovute garanzie, è arrivato il prolungamento di contratto, stavolta fino al 2027.

Napoli, altri rinnovi all’orizzonte: Lobotka e Rrahmani le priorità

Il lavoro sui rinnovi del contratto non finisce però qui. Adesso la società punterà a prolungare gli accordi con i calciatori più a stretto giro di scadenza come Lobotka e Rrahmani. Il primo ha il contratto in scadenza nel 2025 il secondo nel 2024. Sul Corriere dello Sport si parla di prolungamento con contestuale aumento fino a 2,5 milioni di euro.

Successivamente si passerà ai rinnovi più di lungo corso. Anche in questo caso ci sono due nomi che hanno la priorità: Anguissa e Di Lorenzo. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2026. In agenda c’è anche il loro rinnovo, le cui trattative inizieranno però solo dopo che quelle per Lobotka e Rrhamani saranno completate.