Napoli, il top player ha recuperato: l’annuncio fa impazzire i tifosi

E’ arrivato l’annuncio del top player che fa impazzire tutti i tifosi del Napoli, in apprensione dopo l’infortunio

Sette vittorie consecutive del Napoli tra campionato e Champions League, che fanno impazzire di gioia tutti i tifosi. Contro l’Ajax una prestazione clamorosamente meravigliosa, un 1-6 netto che permette a Spalletti di guardare al futuro nella competizione con ottimismo. Nella sfida di ritorno allo stadio Maradona, potrebbe già arrivare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta con due turni d’anticipo.

C’era però un po’ di apprensione tra i tifosi partenopei, visto che Piotr Zielinski aveva subito un problema fisico contro l’Ajax. Spalletti aveva optato per la sostituzione, con l’inserimento all’intervallo di Tanguy Ndombele, autore di un ottimo secondo tempo. Sono però arrivate delle rassicurazioni da parte del centrocampista polacco, che gettano acqua sul fuoco per la partita di domenica con la Cremonese.

Napoli, l’annuncio di Zielinski sulle sue condizioni

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Oggi ho svolto tutto l’allenamento senza sentire alcun fastidio, le mie condizioni sono buone”. Una notizia importantissima per Luciano Spalletti, che domenica contro la Cremonese potrà quindi contare sul centrocampista polacco. Diverso, invece, il discorso per Victor Osimhen, che potrebbe non essere convocato.

L’attaccante nigeriano non ha ancora recuperato dall’infortunio patito con il Liverpool. E verosimilmente, il Napoli cercherà di portarlo al massimo della forma per la quarta giornata della fase a gironi di Champions, sempre con l’Ajax. Ma prima c’è da battere la squadra di Alvini, un test importante considerando il momento che stanno vivendo i partenopei e le difficoltà che hanno nell’affrontare squadre sulla carta più deboli.