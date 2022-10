“Non ci credeva nessuno…”: Napoli, il grande ex spiazza i tifosi

L’inizio stagione del Napoli di Luciano Spalletti è stato a dir poco incredibile. Tutti sono rimasti sorpresi da quello che sta accadendo.

Il Napoli di Luciano Spalletti è la più grande rivelazione di questo inizio stagione. Gli azzurri hanno rivoluzionato la rosa, cedendo i big e puntando su giovani, quasi tutti sconosciuti ai tifosi e in generale in Italia. Nonostante ciò Spalletti è stato abile a trovare l’amalgama ed ha creato un gruppo incredibile.

Nell’ultima parte del calciomercato estivo il clima in casa partenopea non era dei migliori e tra i tifosi c’era aria di contestazione verso la società. Negli ultimi giorni, dopo il 6-1 ad Amsterdam, ennesimo straordinario risultato di questo inizio di stagione, si respira un clima tutto diverso.

Il Napoli domina in Italia ed in Europa e quasi c’è la curiosità tra gli addetti ai lavori su dove può arrivare il club partenopeo. I neo acquisti funzionano benissimo e filtra ora ottimismo da tutte le parti. Un ex campione azzurro, Salvatore Bagni, ha parlato della situazione nel club partenopeo ai microfoni di Tuttosport.

Napoli, le parole di Bagni sullo scudetto

L’ex giocatore ha sottolineato i numeri della formazione di Spalletti: “Se il Napoli dovesse vincere lo scudetto sarebbe un’impresa straordinaria, più grande dello scudetto nostro. Lo paragonerei, nello specifico, al successo della Premier League del Nottingham Forest, quando gli inglesi neo promossi vinsero il titolo”.

Poi Bagni prosegue: “Nessuno in tutto il mondo, prima dell’inizio del campionato, ci credeva davvero e avrebbe puntato sui campani”. Un’impresa che, anche per Bagni, avrebbe una portata epica e che negli ultimi giorni vede giocatori e addetti ai lavori sempre più possibilisti”. .