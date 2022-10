Ampio turnover con la Cremonese: Napoli, Spalletti pensa a due sorprese

Dopo la vittoria contro l’Ajax in Champions League, il Napoli di Luciano Spalletti è pronto per la Serie A e per il match con la Cremonese.

Il Napoli di Luciano Spalletti vive un periodo assolutamente magico. La squadra partenopea è riuscita a risorgere nonostante un mercato atipico dove ha ricevuto diverse perdite. Alcune delle stella della squadra sono andate via, ma gli azzurri non ne hanno risentito ed anzi sono cresciuti notevolmente.

L’inizio stagione del club partenopeo è stato fantastico e il Napoli primeggia in Serie A ed in Europa. La squadra gira benissimo e nell’ultimo impegno europeo gli azzurri hanno ottenuto un clamoroso 6 a 1 all’Amsterdam Arena. La stagione non si ferma e la squadra deve continuare a scendere in campo.

La qualificazione Champions è ad un passo, ma il Napoli pensa anche al campionato dove è primo insieme all’Atalanta di Giampiero Gasperini. Gli azzurri saranno impegnati domenica a Cremona contro una squadra neo promossa. Spalletti è al lavoro per varare la formazione contro i lombardi.

Napoli, Spalletti pensa ad un ampio turnover

Nelle prossime settimane il club azzurro dovrà fare i conti con un importante tour de force tra Italia ed Europa. Spalletti è al lavoro per varare una squadra competitiva ma con diversi cambi per il match contro la Cremonese.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di un turnover ampio per la sfida contro la Cremonese. Il Napoli potrebbe far riposare sia Zielinski che Kvaratskhelia con una chance a centrocampo per Ndombele. Sulla fascia Elmas è favorito su Zerbin mentre dall’altro lato è probabile l’impiego di Politano. Possibili cambi anche in difesa e il tecnico azzurro pensa di lanciare Ostigard dal primo minuto.