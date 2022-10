Juventus, batosta terribile: l’annuncio dopo il Milan gela i tifosi

Piove sul bagnato in casa Juventus. Giunge una pessima notizia, dopo la sconfitta in trasferta per 2-0 in favore del Milan di Stefano Pioli.

La partita di San Siro contro il Milan ha messo nuovamente a nudo il periodo di difficoltà che vive la Juventus in quanto a prestazioni e qualità del gioco. La formazione di Allegri sembra confusa e poco coesa. Il gesto di stizza di Vlahovic al momento della sostituzione in favore di Kean pare dimostrare che non regna il massimo di serenità all’interno dello spogliatoio nei riguardi del mister.

Uno dei problemi che emerso in questa primissima parte di stagione è che non è ancora del tutto possibile definire un 11 titolare quindi un’identità di gioco precisa anche a causa degli infortuni. I più pesanti hanno riguardato Di Maria e Pogba, ma in realtà ce n’è uno che può influenzare la Juventus in vista del futuro: lo stop di Arthur.

Il brasiliano si è trasferito al Liverpool ma praticamente non ha ancora avuto modo di giustificare l’investimento a causa dei continui problemi fisici, che finiranno con un’operazione chirurgica.

Juventus, guai anche a distanza: Arthur sarà operato per risolvere l’infortunio

Secondo le informazioni riferite da ‘The Athletic’, il giocatore dovrà restare fermo per molto tempo, probabilmente circa 3-4 mesi ma la decisione è diventata inevitabile. Arthur accusa continuamente problemi al ginocchio e a una caviglia a partire dagli ultimi mesi con la Juventus e di comune accordo col Liverpool si sarebbe optato per un’operazione.

Per il tecnico Jurgen Klopp ciò significa che non potrà contare sul calciatore nelle varie rotazioni utili in vista dei fitti impegni in Premier League e in Champions League. Proprio per non perderlo di recente Arthur stava ritrovando la condizione giocando nella formazione Under-21 dei Reds, ma non ha resistito troppo. Per la Juventus non è una bella notizia, perché verosimilmente inibirà il riscatto del cartellino da parte degli inglesi e quindi i bianconeri perderanno i 37,5 milioni di euro previsti dalla cessione in concordata lo scorso agosto.