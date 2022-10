Colpo di scena Kvaratskhelia, rivelazione in diretta: tifosi spiazzati

Kvaratskhelia, intervista a tutto tondo al ‘Corriere dello Sport’. Spunta un retroscena inedito sulla sua famiglia: rivelazione in diretta.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti vive un momento magico. Gli azzurri, dopo la partenza sprint in campionato, sono lanciatissimi anche in Champions League visto il primo posto nel girone in seguito ai colpi inflitti a Liverpool, Rangers ed Ajax. L’uomo copertina, dopo le polemiche per le cessioni estive, è senza dubbio Khvicha Kavratskhelia.

Il calciatore georgiano del Napoli e della Nazionale, è considerato un vero e proprio talento in patria già da diversi anni. Dopo l’esperienza al Rubin Kazan e alla Dinamo Batumi, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è riuscito a battere la concorrenza e ad accaparrarsi il suo cartellino durante la finestra estiva di calciomercato.

Kvaratskhelia, il papà è un allenatore di calcio: la rivelazione

Proprio questa mattina, sulle colonne del quotidiano sportivo ‘Corriere dello Sport’, l’attaccante azzurro, giunto sotto l’ombra del Vesuvio per sostituire l’ex capitano Lorenzo Insigne, ha rilasciato una lunga intervista. Kvara si è raccontato a trecentosessanta gradi, a cuore aperto, svelando alcuni retroscena inediti ed inaspettati.

A tal proposito, uno è arrivato dal collega Fabio Mandarini, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, emittente ufficiale della società partenopea. Di seguito uno stralcio della sue dichiarazioni: “Kvaratskhelia è un fenomeno davvero. Lui ha una umiltà fuori dalla norma, è una persona straordinaria oltre che un calciatore straordinario. Lui è uno che ha cultura del lavoro, ho anche saputo che suo padre fa l’allenatore. Devo dire che, quindi, è uno che conosce bene il sacrificio”.