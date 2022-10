Leao batte la Juventus e pubblica un video del Manchester City: il motivo

L’ultima condivisione social di Leao non riguarda il Milan bensì un club di Premier League. Si tratterà soltanto di un elogio o c’è dell’altro?

Il Milan si è imposto con un grande successo a ‘San Siro’ con la Juventus. Le reti di Tomori e Brahim Diaz hanno completato il dominio che i rossoneri hanno avuto sui rivali torinesi praticamente durante 90′. A richiamare l’attenzione tuttavia è stato anche Rafael Leao, ma per un episodio social, verificatosi dopo la partita.

In questi giorni in particolare molta attenzione, soprattutto da parte dei tifosi, è rivolta all’attaccante poiché si discute del rinnovo contrattuale e non gli mancano di certo squadre pronte a sottrarlo al Milan. La società rossonera continua a ribadire che non lo cederà per meno di 100 milioni di euro mentre si cerca l’accordo per la sua permanenza.

La destinazione più accreditata qualora dovesse lasciare la Serie A chiaramente è l’attraente Premier League. Proprio il video di una squadra inglese ha condiviso Leao su Twitter.

Milan, Leao condivide un video del City su Twitter: la motivazione

Attraverso Twitter il portoghese ha repostato delle immagini del Manchester City di ‘ELEVEN Portugal’, che riprendono un’azione di gioco di Joao Cancelo con gli inglesi, commentando con una stella cometa. È chiaro che il gesto di Leao ha voluto essere un elogio al compagno di Nazionale e compaesano, però non ha comunque diviso l’opinione dei tifosi nei commenti.

Quelli del Milan si sono preoccupati di un eventuale segnale di interessamento nei riguardi della squadra allenata da Pep Guardiola, mentre i tifosi del City ne hanno approfittato per invitarlo a vestire la loro casacca. In realtà, sono accorsi anche i sostenitori del Chelsea, in nome dell’interessamento di cui si è chiacchierato da parte dei Blues nei confronti di Leao. Il Milan non ci fa caso e continua a lavorare alla permanenza di Leao in rosa.