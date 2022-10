“Ho parlato con Spalletti”: l’ex Napoli vuota il sacco, rivelazione improvvisa

Napoli, settimana ricca di sorprese ed esperimenti a Castel Volturno. Un ex azzurro svela i piani di mister Luciano Spalletti: l’intervista.

Dopo la netta vittoria in terra olandese contro l’Ajax, la SSC Napoli di Luciano Spalletti è prima in classifica anche in Champions League. Il successo in Europa è valso ai partenopei un giorno di relax all’indomani della gara lontano dai confini del Belpaese. Il lavoro, però, è poi subito ricominciato all’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno.

Sotto gli ordini dell’allenatore azzurro e del suo staff, la squadra partenopea ha preparato la sfida in programma domani contro la Cremonese di Alvini allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Gli azzurri cercano continuità: conquistare i tre punti è un imperativo per la formazione di mister Spalletti.

L’ex Napoli Roberto Sosa a Castel Volturno in settimana: l’intervista

La settimana che si avvia verso la conclusione, inoltre, è stata ricca di esperimenti e sorprese. Che possa esserci turnover domani in Lombardia non è da escludere, ma tra le sorprese c’è da registrarne una avvenuta proprio a Castel Volturno. L’ex attaccante del Nap0li Roberto El Pampa Sosa, ha assistito ad un allenamento degli azzurri proprio al fianco di Spalletti.

Qualche giorno fa, infatti, l’ex centravanti argentino ha fatto visita alla squadra. Intervenuto ai microfoni di ‘Vikonos Radio’, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito uno stralcio del suo intervento: “Sono stato a Castel Volturno. Spalletti? Lui è il tecnico più importante che ho avuto nella mia carriera. Ho parlato con lui di Cremonese e di alcuni schemi che avevo preparato. Ci siamo confrontati, è stato molto bello. Anche lui aveva le mie stesse idee. Raspadori e Simeone stanno facendo benissimo. Sono sicuro che ci sarà qualche cambio visto che poi c’è l’Ajax. Mi aspetto un cambio al posto di Kvara magari, oppure Zanoli al posto di Di Lorenzo. Al centro credo ci sarà Ndombele e poi in attacco farei giocare il Cholito, così magari poi in Champions può giocare Raspadori”.