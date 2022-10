“Perchè devo scegliere?”: Napoli, Kvaratskhelia fa esultare i tifosi

Il talento georgiano Kvicha Kvaratskhelia è una delle più grandi sorprese del Napoli. Il giocatore sta collezionando grandi prestazioni.

L’inizio stagione del Napoli è stato superiore alle attese ed il club partenopeo ha ottenuto grandi risultati sia in Italia che in Europa. La squadra ha perso diverse pedine importanti mentre sono arrivati giocatori ‘nuovi’ come il coreano Kim e l’esterno georgiano Kvicha Kvaratskhelia.

Proprio Kvicha è la più grande e clamorosa sorpresa di questo inizio stagione in Italia e probabilmente in Europa. Gli azzurri sono stati abili a scovarlo prima di tutti e Kvaratskhelia è la più grande sorpresa di questo inizio stagione, protagonista in tutte le competizioni a suon di reti e assist.

L’attaccante del Napoli ha rilasciato una bella intervista ai microfoni del Corriere dello Sport ed ha trattato di tanti temi. Il giocatore ha parlato degli obiettivi del club ed ha dichiarato: “Nessuno ha dei limiti. No limits, perchè devo scegliere tra campionato e Champions League? Per me entrambi”.

Napoli, Kvaratskhelia svela il suo idolo

In tanti tra gli addetti ai lavori e i tifosi paragonano l’esterno georgiano a George Best, ma il giocatore che lavora per essere Kvaratskhelia, ha anche altri idoli. Già in passato si è raccontato della passione del talento azzurro per Cristiano Ronaldo, ma il portoghese non è l’unico idolo di Kvicha.

Questi ha proseguito raccontando tra l’altro un curioso aneddoto: “Il mio primo idolo è stato Guti del Real Madrid. Ricordo quando giocavo con gli amici a Tbilisi, la mia città, tutti indossavano magliette bianche. Io scrivevo il nome di Guti, il mio idolo, dietro la mia maglietta”.