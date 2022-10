“Domani test decisivo”: Napoli, Spalletti attende il ‘verdetto’

Luciano Spalletti prepara la sfida contro la Cremonese. C’è ancora un grande dubbio per l’allenatore del Napoli in vista della sfida di domenica.

Il Napoli si prepara alla prossima sfida di campionato che vedrà di fronte la squadra di Luciano Spalletti contro la Cremonese. Una partita cruciale per gli azzurri, che dovranno cosi provare a portare a casa 3 punti essenziale per dimostrare una continuità che in queste settimane sta facendo sognare la piazza partenopea. Dopo la vittoria contro l’Ajax, la squadra azzurra ha ulteriormente aumentato l’entusiasmo attorno ad una squadra giovane ma con grande personalità.

Eppure, gli impegni sono tanti e c’è da capire anche come Spalletti proverà a gestire una rosa che ha bisogno di affidarsi anche al turnover per sostenere tutti gli impegni, almeno fino alla sosta che porterà all’inizio del Mondiali. C’è un nome, in particolare, sul quale sono riversate le speranze dell’allenatore partenopeo.

Napoli, Osimhen titolare contro la Cremonese? Le ultime per Spalletti…

Victor Osimhen è il giocatore che Spalletti attende da settimane. Dopo l’infortunio, il giocatore nigeriano è rimasto fuori per diverse settimane. Certo, Raspadori e Simeone hanno provveduto al meglio a prendere il posto dell’ex attaccante del Lille, ma il suo rientro sembra possa arrivare a breve.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport‘, Spalletti non è ancora convinto di quello che sarà il futuro dell’attaccante. Contro la Cremonese, infatti, c’è ancora incertezza su chi sarà il titolare. Osimhen, dal canto suo, ha lavorato soltanto in parte con il gruppo e soltanto domani l’allenatore del Napoli proverà a capire se ci sono i presupposti per vederlo in campo titolare o soltanto dalla panchina contro la Cremonese.