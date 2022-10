“Andrà via”: l’Inter vince, ma Inzaghi già perde pezzi in vista di gennaio

L’Inter vince contro il Sassuolo e torna a viaggiare in alta classifica. Inzaghi però perde già pezzi in vista di gennaio, come ammesso via social dall’ex

La vittoria contro il Sassuolo è stata importante. Per quanto sofferto, il successo di Reggio Emilia dà morale e slancio all’Inter, che sommando anche il risultato in Champions contro il Barcellona, può rimettersi in corsa anche in campionato. Il tutto, rappresentando non proprio una bella notizia per Napoli, Milan e le altre.

Certo, l’Inter di Simone Inzaghi ha ancora molte cose da dover sistemare. Contro il Sassuolo, i nerazzurri hanno rischiato grosso. E soltanto la reazione nel secondo tempo ha salvato la formazione meneghina da una nuova e preoccupante frenata. Soprattutto dopo il risultato svolta contro il Barça.

Inter, cessione in vista di gennaio: arriva la rivelazione in video

La vittoria di Reggio Emilia, però, non salva l’Inter di Inzaghi dal poter perdere qualche pezzo importante in vista di gennaio. A rivelarlo è Walter Zenga, ex portiere dei nerazzurri, che attraverso il proprio canale YouTube ha anticipato e sentenziato l’addio di un big.

“Ho sentito che Gosens andrà via, so che Simone Inzaghi sta già cercando qualche alternativa di concerto con la dirigenza”. Una frase pronunciata al termine della sua lunga analisi post-gara, ma che preoccupa parzialmente i tifosi dell’Inter. Seppure l’ex Atalanta sembrava già in partenza lo scorso agosto, una cessione a gennaio potrebbe cambiare ulteriormente gli scenari. E se in meglio o in peggio, sarà tutto da scoprire.