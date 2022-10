Calciomercato Napoli, tifosi pazzi di gioia: succede prima della Cremonese

Il Napoli a pochi minuti dal calcio di inizio contro la Cremonese: arriva la notizia a sorpresa per il mercato azzurro, ecco svelato tutto

La vittoria contro l’Ajax in Champions League è stata storica. Non solo per il risultato raggiunto, ma anche per quello che è significato per il girone europeo degli azzurri. Adesso il Napoli viaggia spedito in campionato e in coppa, nella speranza di tenere alto il proprio momento di forma contro la Cremonese.

Allo Zini, però, non sarà una gara semplice. La formazione di Alvini non è una formazione arrendevole: anzi, i grigiorossi hanno reso la vita complicata a chiunque e ha dimostrato di potersela giocare contro chiunque. Spalletti lo sa bene e per questo ha schierato in campo il miglior Napoli possibile, al netto di turnover e doverose rotazioni post Champions League.

Napoli, notizia dolce dal mercato: arriva prima della Cremonese

Intanto dal mercato arrivano buone notizie per i tifosi napoletani. In particolare dal fronte interno. Dopo i rinnovi di Meret e Zerbin, il Napoli di De Laurentiis e Giuntoli sta programmando altri tre prolungamenti contrattuali preziosissimi per l’undici di Luciano Spalletti. E poco prima del fischio di inizio della gara contro la Cremonese, è arrivata l’indiscrezione che fa sorridere l’ambiente partenopeo.

Come riportato dall’esperto di mercato di TMW Niccolò Ceccarini, il Napoli a breve avvierà le trattative per inquadrare i rinnovi di Anguissa, Di Lorenzo e Lobotka. Tre delle vere colonne della formazione di Luciano Spalletti, nonché tra i calciatori più amati dalla piazza. Un segnale forte da parte del Napoli, che sta già facendo le corse a blindare tutti i propri gioielli.