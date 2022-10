Calciomercato Napoli, annuncio improvviso: salti di gioia per Spalletti

Nel prepartita del match tra Napoli e Cremonese arriva l’importante annuncio di mercato: Spalletti può esultare.

Dopo il pareggio dell’Atalanta contro l’Udinese per il Napoli la trasferta di Cremona assume un’importanza maggiore. L’undici di Luciano Spalletti ha la possibilità di terminare la nona giornata di Serie A in testa alla classifica in solitaria. Un risultato positivo confermerebbe il grandissimo inizio di stagione degli azzurri.

E’ di questo parere anche Cristiano Giuntoli che, ai microfoni di DAZN, pochi minuti prima del calcio d’inizio contro la Cremonese, ha parlato di questo inizio di stagione. “Abbiamo sensazioni positive.” ha dichiarato Giuntoli. “Bisogna però sempre migliorarsi. Anche quando abbiamo vinto contro le grandi c’è sempre stato qualcosina da poter migliorare. E per questo siamo certi che Spalletti stia già lavorando in tal senso.”

La palla passa quindi a Spalletti: “Abbiamo costruito una rosa con motivazione, competitività e gioventù. Abbiamo operato molto bene e credo che ci siamo riusciti.” Il bilancio per il momento è estremamente positivo: “Siamo andando bene per il momento, speriamo di proseguire così”

Napoli, Giuntoli sul mercato: “Penso vogliamo rimanere tutti”

Un passaggio poi sulle mosse future in sede di calciomercato. Peseranno molto i rinnovi, fronte sul quale Giuntoli fa capire che il Napoli si sta già muovendo. “Abbiamo alcuni giocatori in scadenza nel 2024 e nel 2025.” ha dichiarato il ds. “Sono ragazzi che penso vogliamo rimanere volentieri.”

La motivazione, secondo il dirigente, è anche abbastanza semplice: “Sono ragazzi a cui abbiamo sottoposto un progetto e l’hanno accettato volentieri. Quindi sono abbastanza certo che vogliano continuare a farlo.” Insomma, ottime notizie per Spalletti da questo punto di vista. Nei prossimi mesi, stando alla previsione di Giuntoli, difficilmente dovrà preoccuparsi della grana di calciatori in scadenza nello spogliatoio.