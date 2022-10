Niente Napoli e niente addio allo United: ora Ronaldo ci ripensa, c’è la notizia

Niente Napoli e niente addio al Manchester United nel corso dell’estate. Ora Cristiano Ronaldo è pronto a ripensarci, c’è la notizia a sorpresa

Non è stato un inizio di stagione semplice per Cristiano Ronaldo, finito ai margini del Manchester United. Da quando sulla panchina del club inglese è arrivato Erik ten Hag, l’ex fuoriclasse di Juventus e Real Madrid è scivolato in panchina. E difficilmente è riuscito a lasciarla per tornare nuovamente decisivo e incisivo come sempre ha saputo fare nella sua carriera.

Un avvio di stagione amaro per Cristiano Ronaldo, mai partito così male come quest’anno. CR7 appare spento e opaco, lontano dalla ‘sua’ Champions League. Insomma, i rimpianti per una permanenza a Manchester esistono e stanno diventando concreti con il passare delle settimane. Soprattutto a vedere cosa sta raccogliendo (ovvero poco) lo United senza di lui tra i titolari.

Ronaldo via dallo United a gennaio? Spunta la notizia a sorpresa

Rimpianti che potrebbero aumentare anche a vedere cosa sta raccogliendo il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri sono stati la grande suggestione di fine agosto, con il super affare Osimhen-United a fare da contorno ad un approdo in prestito di Cristiano Ronaldo all’ombra del Vesuvio. Un qualcosa che, però, non si è concretizzato e che non ha portato ad un addio allo United a CR7.

Adesso, tuttavia, spunta la notizia a sorpresa circa la partenza futuro dell’ex Juventus e Real Madrid. Come svelato da ‘ESPN’, Ronaldo avrebbe manifestato la propria volontà di lasciare Manchester già a gennaio, ma la mancanza di offerte concrete potrebbero costringerlo a restare in Premier almeno fino alla finestra di giugno. Soltanto allora i desideri di CR7 sarebbero perseguibili.