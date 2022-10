“È insostituibile”: Napoli, il tecnico vuota il sacco in diretta

Il tecnico ha avvertito: la partita con la Cremonese è una trappola per il Napoli ma soprattutto in questo momento un elemento è fondamentale

Il Napoli si appresta a sfidare la Cremonese con la distrazione Ajax sullo sfondo. La squadra di Luciano Spalletti però è pienamente consapevole dell’importanza rappresentata dai tre punti del match dello Zini, specie per mantenere la testa della classifica, minacciata dall’Atalanta.

Gli orobici giocheranno con l’Udinese e non hanno nessuna intenzione di allentare la presa. Ciò costringe il Napoli a viaggiare al massimo. Malgrado ciò Luciano Spalletti pensa a qualche cambio pensando pure all’appuntamento di mercoledì sera al Maradona con gli olandesi. Prima del match con la Cremonese ha parlato l’ex Gigi De Canio, che ha mostrato le idee chiare su alcuni punti.

Napoli, De Canio non ha dubbi: “La partita con la Cremonese è una trappola. Lobotka è insostituibile”

L’ex allenatore del Napoli Gigi De Canio ha parlato prima della sfida con la Cremonese. Il tecnico ha parlato durante il programma ‘Marte Sport Live’ in onda su ‘Radio Marte’. “Queste sfide sono partite trappola. Bisogna prenderle con il piglio giusto. Non me ne vogliano i tifosi e amici di Cremona. E non c’entra il turnover perché con qualsiasi giocatore in campo, la squadra del Napoli resterebbe più forte ma ogni partita ha una storia a sé e una logica differente. La determinazione fa sempre la differenza”, ha continuato De Canio.

Per l’ex allenatore azzurro al momento c’è un calciatore fondamentale: “Ndombele davanti alla difesa può essere una soluzione, nel caso in cui si voglia far riposare Lobotka. Per me quest’ultimo però è intoccabile e insostituibile. Il Napoli in questo momento è bello, pratico ed efficace”.