Staffetta Napoli, Spalletti cambia volto ai suoi: il piano

ll ‘ trasformista’ Luciano Spalletti sta pensando seriamente di cambiare il volto del suo Napoli nel match di oggi contro la Cremonese

Il Napoli sta attraversando un momento magico e vuole confermarlo pure in casa della Cremonese per mantenere lo scintillio prima del nuovo confronto con l’Ajax. La sfida di ritorno contro i lancieri fa già capolino all’orizzonte e Luciano Spalletti sta pensando concretamente di rinnovare il suo undici.

Il tecnico sembra essere interessato a fare qualche in cambio in più rispetto al solito per rinfrescare la squadra. I partenopei dall’altro lato devono però mantenere la massima velocità pure in campionato per difendere la prima posizione.

Napoli, Spalletti rivoluziona l’undici: Ostigard in difesa, Elmas al posto di Anguissa e Simeone in attacco

Secondo quanto riferito questa mattina da ‘La Gazzetta dello Sport’, Luciano Spalletti potrebbe presentarsi allo Zini con qualche sorpresa in più rispetto al solito. Il confronto con l’Ajax di mercoledì al Maradona fa gola all’allenatore degli azzurri. Con una vittoria, infatti, i partenopei certificherebbero la propria qualificazione agli ottavi di Champions con due turni d’anticipo.

Ecco perché la sfida con la Cremonese potrebbe vedere all’opera qualche seconda linea in più. L’undici scelto per affrontare i grigiorossi dunque potrebbe essere plasmato con il mirino posto pure sugli olandesi, battuti sonoramente all’Amsterdam Arena e per questo intenzionati a vendicare la pesante sconfitta.

Nell’undici di partenza, Spalletti – secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ – dovrebbe concedere un posto dal primo minuto ad Ostigard. Il centrale norvegese è il favorito per affiancare Kim al centro del reparto arretrato. A sinistra, Mario Rui lascerebbe spazio a Olivera.

Cambi anche dalla cintola in su. Anguissa dovrebbe essere sostituito da Elmas mentre Ndombele sfida Lobotka con il secondo che rimane ancora favorito per partire dal primo minuto. Simeone potrebbe essere infine il prescelto per giocare tra Politano e Kvaratskhelia.