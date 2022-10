PSG, che macello: squalifica per il big, Donnarumma rimane incredulo

Serata veramente sopra le righe per il PSG. Persino Gigio Donnarumma resta senza parole di fronte alla decisione che coinvolge l’intera squadra parigina.

Reims-PSG termina 0-0, il che rappresenta di per sé un risultato non soddisfacente per gli ospiti. La situazione peggiora se si considera che la squadra di Galtier ha terminato la sfida in 10 uomini, a causa dell’espulsione subita da Sergio Ramos. Si tratta della 29° volta in carriera per l’ex bandiera del Real Madrid e questa volta la decisione del direttore di gara è stata presa per una risposta che gli ha rivolto proprio il difensore.

Che il temperamento di Sergio Ramos sia abbastanza duro è un dato di fatto. Ciò l’ha aiutato nel corso della carriera a sviluppare ancora di più il proprio talento e a essere temibile per gli avversari, ma in certe occasioni ha rappresentato anche un tallone d’Achille, come nell’ultima gara di Ligue 1.

L’arbitro Pierre Gaillouste ha sanzionato un’irregolarità commessa in campo dal compagno Marco Verratti e Sergio Ramos non ha fatto mancare la sua reazione per difendere il centrocampista italiano. Questa stessa ne ha poi provocato l’espulsione.

Reims-PSG, Sergio Ramos espulso: il motivo del cartellino rosso

Dopo aver rimediato una prima ammonizione per la reazione veemente, al giocatore non è bastato. Dopo poco, infatti, l’arbitro ha estratto il più temibile cartellino rosso e probabilmente dovrà restare in panchina un paio di giornate. Ciò a causa del fatto che avrebbe detto rivolgendosi all’arbitro: “Figlio di pu***na”. Un modo per apostrofarlo decisamente fuori luogo, che ha generato la peggiore conseguenza.,

A niente è valsa la reazione dei compagni di squadra, compreso l’italiano Donnarumma, che l’hanno circondato per protestare ma anche per calmarlo. D’altronde, lo stesso Verratti si è allontanato sbraitando, tuttavia è riuscito a non andare oltre con le parole. Stessa capacità non l’ha avuta Sergio Ramos e ora il PSG dovrà privarsi di uno dei suoi campioni per qualche giornata di campionato.