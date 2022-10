Roma, prima la gioia e poi la doccia fredda: scendono le lacrime

La Roma sta vincendo contro il Lecce in casa allo Stadio Olimpico ma un giocatore è stato costretto a lasciare il campo: le sue condizioni.

La Roma sta vincendo contro il Lecce attualmente per 2-1. La squadra giallorossa vuole ottenere i tre punti in Serie A, ma nel momento del secondo gol è arrivata una doccia fredda per club e tifosi. Il giocatore ha dovuto lasciare il campo: ecco cos’è successo.

Paulo Dybala quasi in lacrime è stato costretto a lasciare il campo. Tutto è successo subito dopo aver segnato su rigore. L’argentino non è andato neppure ad esultare sotto la curva dei propri tifosi e già questo ha fatto scattare un campanello d’allarme. Campanello d’allarme poi confermato dal cambio immediato chiesto alla panchina.

Lo staff medico della Roma si è avvicinato a Dybala, una volta uscito dal campo, per capire cosa avesse sentito. Nella giornata di domani saranno svolti ulteriori esami strumentali. Ma adesso la paura per il club giallorosso è tanta. Specialmente in vista del ritorno di Europa League contro il Betis che si giocherà giovedì. Dybala si è finora sempre dimostrato imprescindibile nella squadra di José Mourinho. Ecco, quindi, cos’è accaduto.

Roma-Lecce, Dybala segna su rigore ma è costretto a chiedere il cambio: infortunio per la Joya di Mourinho

Tammy Abraham, subentrato nella ripresa del match tra Roma e Lecce, è stato subito di grande aiuto per la squadra. Si è infatti procurato il rigore che ha poi portato i giallorossi in vantaggio. Il risultato è perciò attualmente fermo sul 2-1. E sul dischetto è andato, come da previsioni, Paulo Dybala. La firma del secondo gol è tutta sua.

L’argentino ha quindi tirato il rigore in maniera impeccabile, segnando e portando in vantaggio i suoi. Ma nel momento in cui ha calciato ha anche sentito immediatamente tirare la coscia sinistra. La sua faccia non è stata incoraggiante e l’espressione dolorosa ha fatto spaventare la panchina di Mourinho. Il tecnico è corso ai ripari con Matic, subentrato alla Joya. Quest’ultimo per ora è seduto in panchina con il ghiaccio sul bicipite femorale della coscia. Domani svolgerà ulteriori esami.