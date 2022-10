Spalletti ‘demolisce’ Sarri: Napoli, il dato fa impazzire i tifosi

Numeri da record per il Napoli di Luciano Spalletti. Il club partenopeo continua a macinare gol e vittorie in questa fase della stagione.

Nella giornata odierna il Napoli sarà impegnato in trasferta contro la Cremonese, una sfida che porta insidie contro una neopromossa desiderosa di ben figurare. La squadra di Alvini vuole smuovere la casella dello zero dalle vittorie e sogna una grande impresa davanti al proprio pubblico.

La squadra guidata da Luciano Spalletti ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, a suon di reti e vittorie, sorprendendo la maggior parte degli addetti ai lavori. Il Napoli ha tenuto una sessione di calciomercato rivoluzionaria, ha ceduto diverse pedine fondamentali ed è ripartita dai giovani.

Ogni parte della dirigenza del club partenopeo ed il tecnico Luciano Spalletti hanno realizzato un grandissimo lavoro e la squadra sta girando al massimo, come dimostra la recente straordinaria vittoria di Amsterdam. La società di Aurelio De Laurentiis è attualmente prima sia in Italia che in Europa.

Napoli, attacco da record per gli azzurri

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha sottolineato i numeri incredibili che stanno tenendo Kvicha Kvaratskhelia e compagni. Il club azzurro ha perso nell’ultima sessione di mercato attaccanti come Insigne e Mertens, ma la squadra non ne ha affatto risentito.

In Europa gli azzurri hanno realizzato 13 gol, una media superiore alle 4 reti a partita. In Serie A il club partenopeo ha la miglior media gol insieme al Milan, una media di oltre due reti a partita. Di questo passo il Napoli ha una proiezione di ben 140 reti a fine stagione, nettamente superiore rispetto al record della storia del club azzurro, ovvero il record di 115 reti della squadra di Maurizio Sarri.