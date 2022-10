“Non so se rinnovo”: calciomercato Juventus, ennesimo guaio per Agnelli

Juventus, il calciomercato potrebbe avere una sorpresa. Il calciatore vuota il sacco e svela tutto: “Rinnovo? Non lo so”.

La Juventus di Massimiliano Allegri vive un momento a dir poco negativo. Il club bianconero è in crisi di risultati e l’allenatore e la squadra sono finiti sul banco degli imputati. Dopo la sonora sconfitta contro il Milan di Stefano Pioli, i bianconeri sono chiamati a ripartire già domani contro il Maccabi Haifa. Nella gara di andata, valida per la terza giornata della fase a gironi, la Juve si è imposta con personalità.

Lo stesso dovrà essere fatto domani, in un match che vale tanto anche in ottica passaggio del turno e qualificazione agli ottavi di finale. Pochi minuti fa, Max Allegri è uscito allo scoperto e si è presentato in conferenza stampa alla vigilia della sfida valida per la quarta giornata dei gironi di Champions. Accanto al tecnico, presente anche il centrocampista francese Adrien Rabiot.

Juventus, rinnovo Rabiot: il centrocampista vuota il sacco

Durante l’incontro con la stampa, Adrien Rabiot ha toccato diversi temi, tra cui il suo rinnovo contrattuale con la Juventus. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni riportate dal portale ‘Tuttomercatoweb.com’: “Il rinnovo con la Juventus? Non lo so, in questo momento sto pensando ad altro. Sono molto concentrato a far bene sul campo di gioco”.

Poi ha proseguito: “Come gruppo e società vogliamo uscire da questo momento di difficoltà, poi ci sarà tempo per vedere cosa accadrà”. Rabiot è legato alla Juve da un contratto fino al 30 giugno 2023. Tra pochi mesi, dunque, qualora non arrivasse l’intesa con il club di Andrea Agnelli, potrebbe lasciare Torino a parametro zero.