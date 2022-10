“Davvero grave”: brutto episodio in Fiorentina-Lazio, tifosi gelati

Nona giornata di Serie A che volge al termine con Fiorentina-Lazio, ma occhio al brutto episodio che gela tutti i tifosi al Franchi.

Match che chiude la nona giornata di Serie A, al Franchi si stanno affrontando Fiorentina e Lazio. La formazione di Sarri conduce per 3-0 contro quella di Italiano, per un risultato che complicherebbe ulteriormente la classifica e il momento di forma della Viola. Soprattutto alla luce di un punteggio così tondo e mai in discussione.

Eppure a far discutere non è soltanto la prestazione della Fiorentina. Nel corso della gara c’è stato un brutto episodio che ha fatto preoccupare tutti i tifosi della Lazio. E non solo. Protagonista Adam Marusic, che ha rimediato un bruttissimo colpo alla testa e che è stato costretto ad abbandonare il terreno del Franchi addirittura in lacrime.

Fiorentina-Lazio, tegola Marusic: il colpo alla testa è bruttissimo

Al 72′, dunque, l’esterno di Maurizio Sarri è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Marusic ha avuto la peggio in un contrasto aereo, chiedendo subito il cambio alla panchina capitolina. Riporta il commento di ‘DAZN’: “La dinamica del colpo è ancora da accertare, ma la botta è stata davvero grave”. Per il bosniaco anche un evidente bernoccolo comparso al centro della testa, per la preoccupazione di compagni e tifosi.

Come aggiornato anche dal bordocampo della già citata pay-tv, le cure sono prima continuate in panchina prima del trasporto al pronto soccorso. Normale routine di accertamenti, anche se il colpo rimediato da Marusic è stato importante. Sarri e Lazio dovranno attendere il post partita per ricevere aggiornamenti.