Crisi Juventus-Allegri, parole durissime: succede prima del Maccabi Haifa

Ancora sotto accusa la Juventus di Max Allegri a poche ore dall’impegno di Champions League che può riaprire il discorso qualificazione

Il Napoli guarda tutti dall’alto verso il basso. Con il pareggio dell’Atalanta e il successo della squadra di Luciano Spalletti a Cremona, i partenopei si sono messi alle spalle tutte le avversarie. Alcune più in difficoltà delle altre. Il vantaggio dalla Juventus di Max Allegri è di 10 punti.

Un margine che si è formato nelle ultime cinque giornate. I bianconeri hanno vinto soltanto una delle cinque gare più recenti, ne hanno pareggiate due e perse altrettante. Nello stesso periodo, il Napoli ha battuto tutti. Mentre gli azzurri hanno preso il volo, Bonucci e compagni viaggiano a basse quote. La critica non perdona ed è ferocissima nei confronti della Juventus, a poche ore dalla sfida in casa del Maccabi Haifa che può restituire speranze di qualificazione per gli ottavi di finale.

Juventus, Cassano passa di nuovo all’attacco: “Continua a fare schifo, non riesce a fare tre passaggi di fila”

I giudizi di Antonio Cassano sono sempre molto discussi. ‘FantAntonio’ crea dibattito e divergenza di vedute. Dopo le polemiche seguite alle sue parole degli scorsi giorni, l’ex attaccante del Real Madrid, tra le altre, è tornato a puntare il dito contro la Juventus, bersaglio principale della critica.

“Tutti hanno cominciato a dire che fosse ripartita con le vittorie contro Bologna e Maccabi Haifa. Con tutto il rispetto, questi ultimi fanno fatica a salvarsi in Italia”, ha detto l’ex attaccante nel corso di una diretta su Instagram.

‘FantAntonio’ ha poi continuato la arringa inasprendo ulteriormente i toni: “La Juventus continua a fare schifo, non riesce più a giocare. Allegri ha chiesto un play ma adesso non schiera Paredes né gli dà le idee di gioco. Così torni a fare sempre molta fatica. Comparando gli undici di Milan e Juventus, i bianconeri sono molto più forti ma non riescono a fare 3 passaggi di fila”.