“Esonero immediato”: caos Fiorentina-Italiano, parole durissime

La Fiorentina non riprende il filo con quanto fatto vedere nella passata stagione e il clima intorno ad Italiano si fa sempre più caldo

La Fiorentina non decolla. Il buon rendimento della passata stagione sembra distante. I viola in questo momento sono più vicini alla zona retrocessione che a quella che vale l’Europa. In Conference League i viola sono secondi in graduatoria e devono ora alzare il ritmo per evitare spiacevoli sorprese.

Il pesante 4-0 di questa sera al Franchi contro la Lazio acuisce però il momento difficile dei gigliati. Vincenzo Italiano si è detto dispiaciuto al termine della partita per quanto accaduto. L’allenatore è apparso parecchio abbattuto per la situazione. Il clima intorno a lui si sta facendo molto caldo.

Fiorentina, “Esonero prima del Mondiale”: i tifosi viola pronosticano l’addio di Vincenzo Italiano

Vincenzo Italiano deve trovare una soluzione ai problemi attuali della sua Fiorentina. I viola faticano a concretizzare le occasioni costruite. Anche in difesa la compagine gigliata ha mostrato evidenti lacune.

L’ex allenatore dello Spezia, in passato accostato pure alla panchina del Napoli, deve cambiare il finale di un copione che per i tifosi della Viola sembra già essere scritto.

“Italiano di questo passo vede l’esonero prima del Mondiale”, ha scritto un sostenitore gigliato su Twitter. Pensiero condiviso da molti altri supporter che vedono il ciclo di Vincenzo Italiano già giunto al capolinea. La Fiorentina ha raccolto finora sei punti in meno rispetto allo scorso campionato a questa stessa altezza del torneo. Alla pausa per la rassegna del Qatar manca un mese. Il tecnico deve invertire la tendenza prima che le profezie social diventino realtà.