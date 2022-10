Milan, doppia tegola per Pioli: l’annuncio in diretta è una sventura

Quella di Stefano Pioli è una doppia tegola che non farà di certo piacere ai tifosi del Milan: annuncio in diretta

Il Milan ha vinto meritatamente sabato scorso contro la Juventus, grazie ai gol di Tomori e Brahim Diaz. Come trequartista, Stefano Pioli ha schierato Tommaso Pobega e lasciato in panchina Charles De Ketelaere dopo la brutta prova con il Chelsea. Il belga non si è ancora adattato bene al calcio italiano e ha ricevuto diverse critiche dai tifosi rossoneri e dagli addetti ai lavori.

Tuttavia, ha bisogno di tempo per entrare ‘nel giro’ in modo perfetto, si tratta comunque di un classe 2001. Ed è infatti notizia delle ultime ore che De Ketelaere ha avuto un infortunio muscolare ed era assente alla rifinitura di oggi, alla vigilia del match di ritorno con il Chelsea. Il problema, però, è più grave del previsto per il Milan.

Milan, non solo il Chelsea: De Ketelaere salta anche il Verona

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Chelsea: “Charles De Ketelaere non sarà disponibile né domani e probabilmente non ci sarà nemmeno domenica col Verona. Tra i convocati per il Chelsea tornerà Messias. L’undici titolare lo deciderò domani”. Una doppia tegola, dunque, per i rossoneri che dovranno fare a meno del colpo più importante del mercato per due match consecutivi.

Contro il Verona sarà un match complicato, con gli scaligeri motivati a fare bene visto che avranno un altro allenatore al posto di Cioffi. In Serie A si sta delineando una sfida totale tra Milan e Napoli per la conquista della vetta della classifica.