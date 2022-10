Insigne, disastro Toronto: l’ufficialità è una mazzata per il club

Pessime notizie arrivano per Lorenzo Insigne e il suo Toronto. Il futuro ha sempre meno prospettive rosee e ormai non ci sono calcoli da fare.

La prima parte dell’esperienza dei tre italiani, ovvero Lorenzo Insigne, Federico Bernardeschi e Mimmo Criscito, al Toronto non è andata nel migliore dei modi. Nonostante l’impatto positivo con la MLS e il suo livello di competitività nonché l’affetto del pubblico, i risultati del tempo sono stati decisamente poco rincuoranti.

La società d’oltreoceano aveva investito sui tre calciatori italiani proprio per riuscire ad aumentare il tasso tecnico della squadra e ha conquistare la post-season, tuttavia non c’è stato verso.

In occasione della sfida in trasferta contro il Philadelphia Union la formazione ospite ha perso per 4-0, accumulando così la quinta sconfitta consecutiva e il definitivo penultimo posto in Eastern Conference.

Toronto, pessime notizie per Insigne & Co: penultimo posto in classifica

Né Insigne né Criscito hanno partecipato alla sfida di cui sopra, mentre sì in campo c’era Bernardeschi, il quale non è comunque riuscito a incidere, favorendo reti per il suo Toronto. Niente post-season per i canadesi. L’inizio sembrava essere promettente. L’arrivo lo scorso luglio dei tre italiani aveva visto l’ex Juventus segnare 8 gol e l’ex Napoli a quota 6. Tuttavia, dopo poco la squadra è sprofondata definitivamente.

Alla grande delusione per la prima parte di stagione, si aggiunge anche quella ottenuta nella Canadian Championship, ovvero il mini-torneo tra squadre canadesi per qualificarsi anche alla Champions League nordamericana. Nell’occasione il Toronto aveva perso in finale ai rigori contro i Vancouver Whitecaps, gettando al vento un’altra grande opportunità.