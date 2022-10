Insigne, che mazzata col Toronto: doccia gelata definitiva per l’ex Napoli

Notte amara per Lorenzo Insigne e i propri compagni italiani al Toronto: il danno oltre la beffa, per l’ex Napoli tutto da rifare il prossimo anno.

Lorenzo Insigne e i compagni italiani che sono con lui al Toronto FC hanno vissuto una notte amara in MLS. Per l’ex Napoli, infatti, è arrivata la doccia gelata definitiva. La prima vera e propria da quando si è trasferito oltreoceano. Ecco cosa è accaduto.

L’ultima gara, per ordine temporale, giocata dal club canadese in cui militano Insigne, Criscito e Bernardeschi, è stata disputata poche ore fa contro l’Inter Miami di Gonzalo Higuain. Una notte amara, però, per gli italiani perché adesso i play-off per l’Eastern Conference sono totalmente sfumati.

Play-off, tra l’altro, negati a Lorenzo Insigne proprio dal Pipita, suo ex compagno di squadra ai tempi della Serie A e del Napoli. È stato infatti suo l’unico gol della gara che ha escluso i rivali dal post-season. Questi i dettagli del match.

Toronto-Miami, che beffa per Insigne e compagni: esclusi dai play-off grazie al gol segnato da Higuain

In scena, quindi, solamente poche ore fa è andato il match tra Toronto e Inter Miami. Insigne vs Higuain, da compagni di squadra al Napoli a, nuovamente, rivali anche fuori dal calcio europeo. La beffa più grande per l’ex capitano del Napoli è che, a negare la possibilità di accedere ai play-off, è stato proprio il Pipita grazie a un gol (l’unico della gara) segnato all’86’.

Lo stesso Insigne sul finire del primo tempo è stato anche ammonito, ricevendo un cartellino giallo che ha forse simboleggiato tutto il nervosismo per l’andamento del match e della stagione. Mancano adesso pochi appuntamenti per poter assistere, prima di novembre in cui ci sarà lo stop, ancora alla regular season dell’MLS. Ma il Toronto (fermo a soli 34 punti) non ha più il tempo e la possibilità aritmetica per sperare di conquistare un settimo posto (dove c’è proprio il Miami a 45 punti). Settimo posto con cui di rimando rientrare nei play-off della competizione. Tutto rinviato, quindi, al prossimo anno.