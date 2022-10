Napoli, salti di gioia per Spalletti: il dato fa impazzire i tifosi

Napoli, partenza sprint e primo posto in classifica in Serie A ed in Champions League: c’è un dato storico, non era mai successo prima.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis non si ferma più. Gli azzurri di mister Luciano Spalletti sono primi in solitaria in classifica generale di Serie A 2022/2023 e non hanno ancora perso una gara. Lo stesso identico discorso vale anche in Champions League dove, dopo tre giornate, il Napoli è primo in elenco, sempre vittorioso e con una media di gol a partita da far invidia ai top club europei.

Risultati che a luglio nessuno avrebbe immaginato, nemmeno nella più ottimista delle ipotesi. Con gli addii di Ospina, Koulibaly, Malcuit, Ghoulam, Fabian Ruiz, Mertens e Insigne, il malumore della tifoseria sembrava essere più che corretto. Eppure, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ancora una volta, è stato in grado di tirare il coniglio fuori dal cilindro.

Napoli, il dato da record: mai successo prima

Non un gioco di prestigio, ma operazioni precise che hanno messo in mostra tutta la rete di conoscenza della dirigenza partenopea, spesso sottovalutata. E così sono arrivati i vari Kvaratskhelia, Simeone, Kim e compagni, giunti a Napoli e subito lanciati in campo. L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ riferisce un dato che fa impazzire di gioia mister Spalletti e gli stessi tifosi partenopei.

Gli azzurri hanno messo a segno otto vittorie di fila tra tutte le competizioni disputate: un dato enorme, mai successo prima nella storia del club. Nelle prime nove giornate di campionato il Napoli ha conquistato, inoltre, ben sette successi: è la terza volta consecutiva.