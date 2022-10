Roma-Napoli, la decisione che penalizza i tifosi: è ufficiale

Novità per Roma-Napoli, in programma per il prossimo 23 ottobre. La società giallorossa comunica notizie relative all’accesso all’Olimpico da parte dei sostenitori azzurri.

Il calendario del Napoli è fittissimo d’impegni tra Serie A e Champions League e continuerà ad esserlo fino a metà novembre, quando sarà lasciato spazio ai Mondiali di Qatar del 2022. Ogni impegno è di grande valore e alcune delle sfide in programma saranno con le dirette concorrenti per i piani alti della classifica. In tal senso tra i match più attesi c’è sicuramente quello contro la Roma di Mourinho.

Mancherà verosimilmente Paulo Dybala, che nell’atto di calciare un rigore contro il Lecce ha patito un infortunio muscolare. Probabilmente bisognerà attendere il 2023 per rivedere in campo l’argentino. Ciò non significa che la formazione di Mourinho sarà meno spietata o meno fornita di talento.

Anzi, dalla sua il prossimo 23 ottobre i giallorossi avranno il pubblico delle grandi occasioni. L’Olimpico ancora una volta è pronto a registrare un sold out, che però ha delle eccezioni importanti, le quali ancora una volta riguardano i sostenitori del Napoli.

Roma-Napoli, novità per la trasferta: il messaggio è rivolto ai tifosi azzurri

Al momento non sono ancora state precisate le modalità d’acquisto dei tagliandi ma la società della Roma ha già fatto sapere che a disposizione dei tifosi del Napoli ci sarà il settore dei ‘Distinti Nord’ e il prezzo corrisponder a 40 euro.

Tuttavia, ancora una volta ci sono delle eccezioni. La trasferta sarà infatti vietata ai tifosi azzurri residenti in Campania. Onda evitare scontri e disordini, è stata nuovamente imposta la limitazione. Si attende comunque, prima di ufficializzarla e formalizzare, la decisione ultima ad appannaggio dell’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive.