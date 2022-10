“Non ha rubato…”: Serie A, il presidente esce allo scoperto

Esce allo scoperto il presidente del club di Serie A dopo il grande inizio di stagione della sua squadra

Sono tante le sorprese di quest’inizio di stagione. Oltre al grandissimo avvio del Napoli, al primo posto da solo, la Juventus e l’Inter sono molto indietro rispetto alle previsioni della scorsa estate. E poi ci sono Udinese e Atalanta, che grazie al bel gioco sono riuscite a stabilirsi nei primi quattro posti. Ieri alle 15:00 hanno dato vita a una partita spettacolare, un 2-2 che ha dato dimostrazione del gran lavoro di Sottil e Gasperini.

Nello specifico, l’Udinese si è resa protagonista di una grande rimonta, quando il risultato era sullo 0-2. Ha anche rischiato di vincere la partita al 90′, ma forse la sconfitta dell’Atalanta sarebbe stato troppo. Del grande avvio dei friulani ha parlato il proprietario del club, Gianpaolo Pozzo, che si è detto orgoglioso di ciò che stanno facendo Sottil e i suoi ragazzi.

Serie A, Pozzo entusiasta della sua Udinese

Gianpaolo Pozzo, proprietario dell’Udinese, ha parlato nel corso di Radio Anch’io Sport, su Radio Rai: “Se arriva lo scudetto non lo butto via… dobbiamo vincere il più possibile. La squadra fin qui non ha rubato nulla, anzi in alcune occasioni è stata anche sfortunata ma recriminare è inutile”. I bianconeri di Udine fino a questo momento hanno conquistato venti punti in nove partite e sono terzi a pari punti col Milan, a -3 dal Napoli primo.

Un grandissimo avvio di stagione, per il quale Pozzo si è esaltato affermando anche di voler ritornare in Europa. Proprio l’Udinese anni addietro si è resa protagonista di diverse campagna europee sfortunate in Champions League, ma è nella memoria di tutti la vittoria di Anfield contro il Liverpool.