Cremonese-Napoli, che polemica: Abisso nel mirino, ma non per il rigore

L’ex arbitro trasferisce la polemica sulla prova di Abisso in Cremonese-Napoli su un altro aspetto: “Rigore corretto ma…”

Il Napoli comanda la classifica e dà l’impressione di scoppiare di salute. Anche quando appare sottotono riesce a risolvere la pratica. A Cremona, il risultato si è gonfiato nel finale ma anche in una circostanza di difficoltà, la squadra di Luciano Spalletti ha mostrato una buona dose di cinismo.

Caratteristica molto importante per arrivare fino in fondo e assestarsi su certi livelli. La gara dello Zini però si è contraddistinta per l’episodio del calcio di rigore assegnato ai partenopei. Abisso ha considerato punibile il contatto tra Kvaratskhelia e Bianchetti. Le parole dell’arbitro però danno ragione alla decisione del direttore di gara. La critica tuttavia è stata semplicemente spostata altrove.

Napoli, l’ex arbitro sul match di Cremona: “Rigore corretto ma Abisso è incappato due volte nello stesso errore”

L’ex arbitro Massimo Chiesa è intervenuto a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su ‘Radio Punto Nuovo’. “Il contatto tra Kvaratskhelia e Bianchetti non è stato eclatante ma c’è stato. Non fischiarlo non sarebbe stato uno scandalo ma l’arbitro questa volta ha preso la decisione giusta perché l’attaccante del Napoli è stato intelligente e bravo a prendere posizione ed il difensore della Cremonese lo ha toccato sulla gamba”, ha detto l’ex fischietto di Livorno, poi passato alla sezione di Milano e attivo in Serie A tra il 1990 e il 1994.

Le perplessità di Chiesa però sono legate ad altri episodi: “Abisso ha arbitrato bene a Zini ma non mi è piaciuto come si è mosso in campo. Per due volte è incappato in un errore simile. Prima ha bloccato un tiro di Raspadori, poi ha bloccato una ripartenza del Napoli. Sono errori nei quali un arbitro della sua esperienza non può cadere”.