“Non era rigore”: caos Milan-Chelsea, scoppia la polemica

Scoppia il caos durante Milan-Chelsea, l’episodio accende le polemiche e la rabbia del popolo rossonero: ecco svelato tutto

Doveva essere la serata del rilancio europeo. E invece, il Chelsea torna ad essere un incubo per il Milan. Dopo il pesante 3-0 dell’andata e i tanti assenti per infortuni, la gara di San Siro si è già messa in salita per la formazione di Stefano Pioli. E adesso servirà davvero un’impresa per rovesciare i pronostici e tenere vivo il discorso qualificazione agli ottavi di finale.

Dopo soli 19′ di gioco, il Milan infatti è già sotto. Non solo dal punto di vista del risultato, ma anche e soprattutto dal punto di vista numerico. L’episodio è cruciale: Mount si imbuca in area di rigore alle spalle di Tomori, che sbraccia per disturbare l’ex compagno di squadra prima della conclusione contro Tatarusanu. Per l’arbitro Siebert è una trattenuta fallosa: calcio di rigore per il Chelsea e rosso diretto per il difensore rossonero.

Milan-Chelsea, il rigore fa scoppiare il caos sui social: si accende la polemica

Un episodio che accende e fa deflagrare la rabbia dei tifosi del Milan, e non solo. “Il rigore contro il Milan è scandaloso! Il rosso ancor di più!”, insorge qualcuno su Twitter. Le sbracciate di Tomori sono state troppo lievi per essere giudicate fallose, considerando che anche Mount utilizza le braccia per resistere alla carica del centrale difensivo rossonero.

Intanto, divampa la polemica e sui social il grido è soltanto uno: “Non era rigore!”. Il fischio dell’arbitro Siebert è stato giudicato fin troppo generoso dal popolo milanista, accecato dalla rabbia per una decisione che – a loro detta – rischia di falsare in partenza la gara.