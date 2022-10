“Esonero immediato”: Juventus-Allegri, scoppia il caos dopo il Maccabi

Dopo la sconfitta della sua Juventus contro il Maccabi, Massimiliano Allegri è stato travolto da tantissime critiche.

Dopo la netta sconfitta di sabato scorso contro il Milan di Stefano Pioli, la Juventus è crollata questa sera contro il Maccabi Haifa. I bianconeri, infatti, hanno perso contro il club israeliano con il risultato di 2-0, complicando così quasi del tutto il passaggio del turno agli ottavi di finale.

La Juventus, infatti, adesso è pari punti con il Maccabi a quota 3 punti con quattro punti di svantaggio dal PSG e dal Benfica, le quali stanno giocando proprio in questi minuti. Con questa sconfitta, i bianconeri hanno persino messo a rischio la possibile ‘retrocessione’ in Europa League.

Tuttavia quello che sta facendo più preoccupare i tifosi della Juventus è la prestazione della loro squadra del cuore. La ‘Vecchia Signora’, infatti, non scesa proprio in campo questa sera, visto che è stata in balia del Maccabi sin dai primi minuti della gara. Tra i più criticati, come al solito, c’è Massimiliano Allegri.

Maccabi-Juventus, i tifosi bianconeri chiedono l’esonero di Allegri

I sostenitori del team bianconero, infatti, stanno chiedendo a gran voce l’esonero del tecnico toscano. Un supporter della Juventus, di fatto ha scritto così su ‘Twitter’: “Vogliamo il comunicato adesso. Basta. Non sarà l’unico colpevole, ma è quello principale. Dimissioni o esonero immediato”.

C’è da dire che Arrivabene ha confermato Allegri prima del fischio iniziale del match contro il Maccabi, anche se forse il risultato di questa sera potrebbe cambiare il destino dell’allenatore toscano. I prossimi giorni saranno sicuramente decisivi per Allegri, visto che sabato la sua Juventus sfiderà il Torino di Juric.