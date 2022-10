Juventus-Allegri, momento nero: altra pessima notizia

Continua il periodo difficile per la Juventus di Massimiliano Allegri. La squadra bianconera è impegnata in Champions contro il Maccabi.

La Juventus di Massimiliano Allegri è impegnata in questi minuti in una sfida molto delicata contro il Maccabi. I bianconeri si giocano in Israele le chance di qualificazione agli Ottavi di finale e cercano inoltre la prima vittoria stagionale in trasferta. Una situazione tutt’altro che facile per il tecnico toscano.

L’inizio match per la squadra bianconera è stato però disastroso e la Juve è andata subito sotto, dopo pochi minuti. Il Maccabi Haifa è passato in vantaggio dopo sette minuti con Atzili, lesto ad approfittare di una disattenzione collettiva. La difesa bianconera ha tremato più volte in questi minuti.

Il Maccabi ha sfiorato il raddoppio su punizione, colpendo la traversa e Szczesny ha salvato il risultato in un paio di occasioni. Primi trenta minuti horror per la squadra torinese ed una notizia arrivata negli ultimi minuti, che desta ulteriori preoccupazioni.

Juventus, si ferma di nuovo Di Maria

L’attaccante argentino Angel Di Maria si è fermato in occasione di un contropiede e si è nuovamente infortunato. Il giocatore ha smesso di correre e, come sottolineato anche da Sky Sport, tutto fa presagire ad uno stiramento. E’ l’ennesimo infortunio di questo inizio stagione che riguarda l’argentino.

Allegri è stato cosi costretto subito al cambio ed ha lanciato il polacco Arkadiusz Milik. Il centravanti doveva riposare visto le condizioni non perfette, ma il tecnico, visto anche la situazione di punteggio, è stato costretto al cambio. Emergenza totale e Allegri si gioca il suo futuro con tante difficoltà.