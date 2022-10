Spalletti questa volta si rassegna: Napoli, il titolarissimo si è fatto male

Il Napoli attende l’Ajax allo ‘Stadio Maradona’ per la sfida di Champions League, ma mister Spalletti dovrà fare a meno di un giocatore generalmente importante nel suo 11 iniziale.

Sul finale della gara vinta contro la Cremonese per 1-4 in casa dei rivali, il Napoli ha riportato l’infortunio di Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro si è accasciato al suolo. Sfortunatamente da lì sono cominciati i problemi, poiché non sarà a disposizione per la sfida di Champions League contro l’Ajax.

Alla ripresa degli allenamenti a Castelvolturno, infatti, gran parte del gruppo ha svolto lavoro rigenerante con possesso palla e partitina, mentre il difensore ha fatto delle terapie. Nella giornata di oggi sarà sottoposto ad esami diagnostici per chiarire la natura dell’infortunio. Da lì si comprenderanno i tempi di smaltimento dello stesso.

Potrebbe trattarsi di uno stiramento nella zona degli adduttori della coscia sinistra, ma manca la conferma a tale riguardo.

Napoli, infortunio Rrahmani: sala la gara contro l’Ajax

Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, il tecnico Luciano Spalletti si è dovuto rassegnare subito all’idea di dover fare a meno del difensore 28enne per la sfida di cartello del ‘Maradona’, match importante per il Napoli per guadagnare un vantaggio importante su un’avversaria diretta per il passaggio del turno e consolidare le possibilità dello stesso.

Il sostituto designato verosimilmente sarà Leo Ostigard, che è già subentrato in luogo di Rrahmani proprio domenica contro la Cremonese. Per il centrale difensivo norvegese si tratterà del debutto assoluto in Champions League e vorrà dare il meglio di sé in una gara per lui comunque memorabile. Accanto ad Ostigard sarà confermato Kim Min-Jae a questo punto. In occasione di una sfida di tale valore, infatti, il tecnico non esagererà nelle rotazioni per non smuovere gli equilibri della rosa e dell’11 che ha già affrontato l’Ajax ad Amsterdam appena una settimana fa.